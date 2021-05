The Lumineers in februari 2022 naar AFAS Live

The Lumineers komen begin 2022 terug naar Nederland! De Amerikaanse band staat in februari van volgend jaar op het podium van AFAS Live.

The Lumineers naar AFAS Live

De show in de Amsterdamse concertzaal is onderdeel van de nieuw bevestigde ‘Europe 2022 Tour’ van de folkrockband. Ter ere van deze nieuwe tournee bracht de groep onlangs de nieuwe live-EP ‘Live from the Last Night of Tour’ uit. Het concert in AFAS Live vindt op zondag 20 februari 2022 plaats.

Concertkaarten

Tickets voor de show gaan op donderdag 27 mei 2021 in de verkoop. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van Eventim.

Bron: AFAS Live

