Duncan Laurence in najaar 2021 langs poppodia

Duncan Laurence heeft een nieuwe tour aangekondigd! De zanger reist aankomend najaar langs diverse Nederlandse poppodia.

Duncan Laurence kondigt tour aan

De voormalig Songfestival-winnaar brengt zijn tour langs negen verschillende poppodia en begint in oktober met een show in Breda. De rondreis wordt in november afgesloten met een concert in Utrecht. Laurence brengt zijn tour aankomend najaar langs de volgende Nederlandse poppodia:

21 oktober 2021: Mezz, Breda

27 oktober 2021: Rotown, Rotterdam

31 oktober 2021: Doornroosje, Nijmegen

3 november 2021: Hedon, Zwolle

4 november 2021: 013, Tilburg

5 november 2021: De Oosterpoort, Groningen

6 november 2021: Paradiso Noord, Amsterdam

13 november 2021: Metropool, Hengelo

18 november 2021: TivoliVredenburg, Utrecht

Concertkaarten

Tickets voor de tour gaan op vrijdag 14 mei 2021 om 10:00 uur in de verkoop. De kaarten zijn verkrijgbaar via de websites van de desbetreffende poppodia en/of de website van Ticketnaster.

Bron: Twitter

