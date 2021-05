Coldplay brengt single ‘Higher Power’ uit

Coldplay heeft een nieuw nummer uitgebracht. De Britse band deelde vrijdag zijn nieuwe single, getiteld ‘Higher Power’.

Coldplay releaset single ‘Higher Power’

‘Higher Power’ is het eerste nieuwe werk van de band sinds de release van het in 2019 uitgebrachte album ‘Everyday Life’. De nieuwe track van Chris Martin en co. werd op een bijzondere wijze gepresenteerd: Niemand minder dan de Franse astronaut Thomas Pesquet kreeg via een videoverbinding de eer om het nummer voor de eerste keer af te spelen, vanuit ruimtestation ISS.

‘Higher Power’ is beschikbaar op alle bekende streamingsdiensten, waaronder Spotify. De single verscheen tevens met een videoclip op het YouTube-kanaal van de band.

Bron: YouTube

