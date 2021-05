White Lies in september ook naar Metropool Enschede

Goed nieuws voor fans van White Lies! De Britse band komt in september 2021 ook naar poppodium Metropool in Enschede.

White Lies ook naar Metropool

Het concert in Enschede vindt op donderdag 2 september 2021 plaats in de Hertog Jan Zaal. Dat de uit Londen afkomstige indieband naar Nederland zou komen, was al even bekend. De groep kondigde onlangs al een concert in de Effenaar in Eindhoven aan. Die show staat voor zaterdag 4 september 2021 op het programma.

Concertkaarten

Tickets voor de nieuw aangekondigde show in Metropool Enschede zijn per direct verkrijgbaar. De kaarten zijn beschikbaar via de website van Ticketmaster.

Bron: Metropool Enschede

Foutje gezien? Mail de redactie.​