Gojira brengt nieuw album ‘Fortitude’ uit

Gojira is terug met een nieuw album. De Franse metalband trakteert zijn fans vrijdag op zijn nieuwste plaat, getiteld ‘Fortitude’.

Gojira releaset album ‘Fortitude’

‘Fortitude’ is het zevende studioalbum van de Fransen en is de opvolger van de succesvolle plaat ‘Magma’, die in 2016 uitgebracht werd. Het nieuwe werk van de band bevat elf tracks, waaronder de vijf eerder uitgebrachte singles ‘Another World’, ‘Born For One Thing’, ‘Amazonia’, ‘Into The Storm’ en ‘The Chant’.

‘Fortitude’ is beschikbaar op alle bekende streamingsdiensten waaronder Spotify en is tevens in fysieke vorm verkrijgbaar bij onder andere Bol.com.

Bron: Spotify

