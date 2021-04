Green Day, Fall Out Boy en Weezer verplaatsen concert naar 2022

Green Day, Fall Out Boy en Weezer hebben hun gezamenlijke show in Groningen verplaatst. De bands komen in de zomer van 2022 alsnog naar het Stadspark.

Nieuwe datum voor Green Day, Fall Out Boy en Weezer

De Hella Mega Tour van Green Day, Fall Out Boy en Weezer is verplaatst. Door de maatregelen rondom de coronacrisis is besloten om de shows een jaar uit te stellen. De drie bands zouden oorspronkelijk op 23 juni 2021 in het Groningse Stadspark staan, maar deze show is nu verplaatst naar woensdag 22 juni 2022.

SPOT Groningen, medeproducent van het concert, meldt op zijn website dat reeds gekochte tickets gewoon geldig blijven voor de nieuwe datum. Daarnaast zijn er nog tickets verkrijgbaar via de website van Ticketmaster.

Bron: SPOT Groningen

Foutje gezien? Mail de redactie.​