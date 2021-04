Freek Vonk keert eind 2021 terug in AFAS Live

Freek Vonk keert terug in AFAS Live! De populaire bioloog staat in december 2021 in de Amsterdamse zaal met een gloednieuwe show.

Freek Vonk terug naar AFAS Live

De nieuwe show van Vonk heet ‘Rovers In De Rimboe’ en vindt op dinsdag 28 december 2021 plaats. De tv-presentator kan niet wachten om terug te keren in AFAS Live, na een lange afwezigheid.

“De shows in AFAS Live zijn voor mij altijd het hoogtepunt van het jaar en wat heb ik iedereen gemist,” zegt Freek op de website van AFAS Live. “In ‘Rovers In De Rimboe’ neem ik iedereen mee op een spannend, verwonderend en leerzaam avontuur en vertel ik de meest bijzondere verhalen uit de natuur. Bijna elke dier is een jager of een prooi dus pas maar op! Zoals je weet is het eten of gegeten worden.”

Kaartverkoop

Tickets voor de voorstelling gaan op vrijdag 23 april 2021 om 14:00 uur in de verkoop. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van de bioloog.

Bron: AFAS Live

