Fink reist in lente van 2022 langs Nederlandse poppodia

Fink komt naar Nederland! De Britse singer-songwriter reist in het voorjaar van 2022 langs Nederlandse poppodia, waaronder Paradiso Amsterdam en TivoliVredenburg Utrecht.

Fink op tour langs poppodia

De Britse Fin Greenall, zoals de muzikant daadwerkelijk heet, brengt zijn bluesy folkmuziek in maart en april naar verschillende zalen in Nederland. De zanger en gitarist trakteert zijn fans tijdens zijn volgende tour naar eigen zeggen op zijn ‘greatest hits’. Greenall staat volgend jaar in de volgende Nederlandse poppodia:

28 maart 2022: Doornroosje, Nijmegen

29 maart 2022: Hedon, Zwolle

30 maart 2022: De Oosterpoort, Groningen

1 april 2022: TivoliVredenburg, Utrecht

2 april 2022: Paradiso, Amsterdam

3 april 2022: Paradiso, Amsterdam

Concertkaarten

Tickets voor de shows gaan op vrijdag 30 april om 10:00 uur in de verkoop. Kaarten zijn verkrijgbaar via de websites van de desbetreffende poppodia, en/of de website van Ticketmaster.

Bron: Finkworld.co.uk

