Twee extra edities Holland Zingt Hazes in 2022

De jubileumeditie van Holland Zingt Hazes is uitgebreid met twee extra shows! Het meezingfeest vindt in 2022 zodoende vier keer plaats in de Ziggo Dome.

Twee extra Holland Zingt Hazes-shows

Holland Zingt Hazes vindt volgend jaar voor de tiende keer plaats en dat is reden voor een feestje! De organisatie heeft daarom vandaag twee extra shows aangekondigd. Naast de eerder bevestigde shows op vrijdag 11 en zaterdag 12 maart 2022, komt het spektakel ook op vrijdag 18 en zaterdag 19 maart 2022 naar de Amsterdamse Ziggo Dome.

Tijdens het meezingfeest staan de hits van de legendarische volkszanger André Hazes centraal, gezongen door een waslijst aan speciale gastartiesten. Voordat het evenement volgend jaar zijn tiende verjaardag viert, vindt allereerst de negende editie nog plaats in november 2021.

Concertkaarten

De kaartverkoop voor de extra shows is direct gestart. Tickets zijn verkrijgbaar via de website van Eventim.

Bron: Ziggo Dome

