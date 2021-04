Iron Maiden stelt concert in GelreDome met een jaar uit

Iron Maiden heeft zijn concert in GelreDome verplaatst. De iconische metalband komt in de zomer van 2022 alsnog naar het Arnhemse stadion.

Iron Maiden in 2022 naar GelreDome

Iron Maiden heeft zijn ‘Legacy of the Beast Tour’ uitgesteld in verband met de aanhoudende coronacrisis. Ook het concert van de Britse metalgrootheden in de Arnhemse GelreDome is van een nieuwe datum voorzien. De band rond frontman Bruce Dickinson betreedt het Arnhemse podium op maandag 27 juni 2022.

De Australische rockband Airbourne verzorgt het voorprogramma bij de show. Daarnaast worden er op een later moment nog meer special guests aangekondigd. Concertorganisator MOJO meldt op zijn website dat reeds gekochte tickets gewoon geldig blijven voor de nieuwe datum.

Bron: MOJO

Foutje gezien? Mail de redactie.​