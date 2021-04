Within Temptation en Evanescence verplaatsen Ziggo Dome-shows

Within Temptation en Evanescence hebben hun gezamenlijke concerten in de Ziggo Dome verplaatst. De bands komen in 2022 alsnog naar Amsterdam.

Within Temptation en Evanescence hebben hun concerten in de Ziggo Dome voor de derde keer verplaatst. De symfonische metalbands zouden oorspronkelijk al in april 2020 in de Amsterdamse concertzaal staan. Door de wereldwijde coronacrisis werd destijds besloten om de shows naar september 2020 te verplaatsen. Vervolgens werden de concerten opnieuw verplaatst, naar september 2021.

Inmiddels lijkt de kans klein dat een grote tournee tegen die tijd wel mogelijk is. Daarom zijn de concerten opnieuw verplaatst. De bands rond de frontvrouwen Sharon den Adel en Amy Lee komen op maandag 11 april en dinsdag 12 april 2022 alsnog naar de Amsterdamse Ziggo Dome. De concertzaal meldt op zijn website dat reeds gekochte tickets gewoon geldig blijven voor de nieuwe data.

Bron: Ziggo Dome

