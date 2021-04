Graspop 2022 kondigt headliner Iron Maiden aan

Iron Maiden keert volgend jaar terug op Graspop! De Britse metalband is een van de headliners van het Belgische festival.

De iconische band stond in het verleden al regelmatig op de podia van Graspop en wordt door de organisatie de ‘all-time favourite act’ genoemd. Iron Maiden keert op 16 juni 2022 terug op de Main Stage van het Belgische metalfestival. De band rond zanger Bruce Dickinson is de tweede headliner van het evenement, nadat eerder al de komst van Judas Priest aangekondigd werd.

De aankomende editie van Graspop Metal Meeting vindt op 16, 17, 18 en 19 juni 2022 plaats in Dessel, België. Meer informatie is te vinden op de website van het vierdaagse evenement.

Bron: Graspop

