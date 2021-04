Pinkpop 2022 kondigt komst Nothing But Thieves aan

Pinkpop 2022 heeft een nieuwe naam aangekondigd! Nothing But Thieves staat volgend jaar op het podium van het festival in Landgraaf.

Nothing But Thieves naar Pinkpop 2022

De komst van de Britse band werd donderdagavond bekendgemaakt tijdens de 3FM Awards 2021. De groep was in 2016 en 2018 al eerder op het Limburgse festival te vinden. Nothing But Thieves is de tweede act die bevestigd is voor de aankomende editie van Pinkpop, nadat eerder al bekend werd dat Pearl Jam een van de headliners is.

De 51ste editie van Pinkpop werd onlangs door de aanhoudende coronacrisis verschoven naar 17, 18 en 19 juni 2022. De organisatie meldt dat de kaartverkoop voor de aankomende editie in het najaar van 2021 van start gaat.

Bron: Pinkpop

