Rapper Frenna begin december naar AFAS Live

Frenna komt naar AFAS Live. De Nederlandse rapper geeft eind 2021 een grote show in de Amsterdamse concertzaal.

Frenna naar AFAS Live

Het concert in AFAS Live wordt de grootste show tot nu toe voor de Haagse rapper. De show, die eind 2021 plaatsvindt, staat geheel in het teken van zijn meest recente album ‘Higher’, dat in maart uitgebracht werd. Francis Edusei, zoals de hiphopper daadwerkelijk heet, betreedt het Amsterdamse podium op zaterdag 4 december 2021.

Concertkaarten

Tickets voor de show gaan op dinsdag 20 april 2021 in de verkoop. De kaarten zijn verkrijgbaar via de website van Ticketmaster.

Bron: AFAS Live

Foutje gezien? Mail de redactie.​