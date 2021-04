Simple Minds verplaatst Ziggo Dome-concert naar 2022

Simple Minds heeft zijn concert in de Ziggo Dome opnieuw verplaatst. De band komt in april 2022 alsnog naar de Amsterdamse concertzaal.

Simple Minds verplaatst concert in Ziggo Dome

De Schotse band zou oorspronkelijk in april 2020 al in de Ziggo Dome staan. Door de coronacrisis werd de show echter verplaatst naar februari 2021. Ook die datum bleek niet haalbaar, waardoor besloten werd om het concert naar september 2021 te verplaatsen. Inmiddels is de verwachting dat tournees ook tegen die tijd nog niet mogelijk zijn. Daarom is de show opnieuw verschoven.

De groep brengt zijn ’40 Years Of Hits Tour’ op dinsdag 19 april 2022 alsnog naar de Ziggo Dome. De concertzaal meldt op zijn website dat reeds gekochte tickets gewoon geldig blijven voor de nieuwe datum.

Bron: Ziggo Dome

