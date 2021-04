Guns N’ Roses in 2022 naar Stadspark Groningen

Guns N’ Roses keert volgend jaar terug in Nederland! De rockers staan in de zomer van 2022 in het Stadspark in Groningen.

Guns N’ Roses naar Stadspark Groningen

De iconische band rond zanger Axl Rose en gitarist Slash heeft zijn Europese tour aangevuld met een aantal extra shows, waaronder een concert in Nederland. Groningen mag zich op donderdag 23 juni 2022 voor even ‘Paradise City’ noemen wanneer de Amerikaanse band het podium in het Stadspark betreedt. Bluesrocker Gary Clark Jr. reist mee als special guest en verzorgt het voorprogramma bij het concert.

Concertkaarten

Tickets voor de show gaan op vrijdag 9 april om 10:00 uur in de verkoop. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van Ticketmaster.

Bron: MOJO

Foutje gezien? Mail de redactie.​