Pearl Jam verplaatst concerten in Ziggo Dome naar 2022

Pearl Jam zou oorspronkelijk in juli 2020 al twee keer in de Ziggo Dome staan. Deze concerten werden wegens de coronacrisis echter verplaatst naar 16 en 17 juni 2021. Inmiddels is duidelijk dat ook die data niet haalbaar zijn vanwege de aanhoudende pandemie. Daarom zijn de shows opnieuw verplaatst.

Eddie Vedder en co. komen op dinsdag 14 juni en woensdag 15 juni 2022 alsnog naar de Ziggo Dome om de concerten in te halen. De Amsterdamse concertzaal meldt op zijn website dat reeds gekochte tickets gewoon geldig blijven voor de nieuwe data. Eerder werd al bekend dat Pearl Jam in 2022 ook als headliner op Pinkpop staat.

