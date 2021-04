Pinkpop opnieuw verplaatst, volgende editie in juni 2022

Pinkpop is opnieuw met een jaar verplaatst. De aankomende editie van het populaire festival vindt in juni 2022 plaats.

Pinkpop verplaatst naar 2022

Pinkpop kan ook dit jaar niet doorgaan, zo meldt de organisatie van het festival in een persbericht. De 51ste editie van het festival is ‘met pijn in het hart’ opnieuw met een jaar verplaatst. De organisatie laat in het statement weten dat er te veel onzekerheden waren om het evenement dit jaar te kunnen organiseren.

“Pinkpop is traditiegetrouw een festival met grote internationale headliners & acts en dat gaat helaas voor dit jaar gewoon niet lukken”, schrijft de organisatie. “Met het wegvallen van Pearl Jam en al eerder Post Malone, begint de line-up er voor dit jaar niet goed uit te zien. Van de andere acts weten we ook niet zeker of ze in juni al kunnen komen, de onzekerheden zijn te groot.”

De aankomende editie van Pinkpop is daarom naar 17, 18 en 19 juni 2022 verplaatst. Het festival deelt direct de eerste grote naam voor de 51ste editie: headliner Pearl Jam komt in 2022 alsnog naar Landgraaf. Reeds gekochte tickets blijven gewoon geldig voor de nieuwe data, zo meldt het festival.

Bron: Persbericht Pinkpop

