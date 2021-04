Elton John hint naar samenwerking met Metallica

Elton John en Metallica hebben onlangs samengewerkt aan een nog onbekend project, zo onthult het Britse icoon in zijn radioshow.

Samenwerking tussen Elton John en Metallica op komst

Er is mogelijk een muzikale samenwerking tussen Elton John en Metallica op komst! John deelde het opvallende nieuws onlangs in zijn radioprogramma ‘Rocket Hour’ op Apple Music 1. “Ik heb recent iets met Metallica gedaan. Tijdens deze lockdown periode”, vertelt John in de show. “Ik heb met Gorillaz gewerkt en dat soort artiesten. Ik ben niet met Elton-dingen bezig geweest, maar ik heb geweldige dingen gedaan met andere mensen.”

Hoewel de samenwerking tussen de popster en de metalband op het eerste oog wellicht bijzonder lijkt, werkt de ‘Rocket Man’ regelmatig samen met grote artiesten in verschillende genres. Zo werkte John onlangs nog samen met Gorillaz op de track ‘The Pink Phantom’ en was hij te horen op het nummer ‘Ordinary Man’ van Ozzy Osbourne.

Metallica-drummer Lars Ulrich deelde in 2019 nog een foto van zichzelf met John, waarbij hij liet weten op te kijken naar het Britse icoon. Wellicht zijn de muzikanten binnenkort dus samen te horen op een nummer.

Bron: Loudwire

