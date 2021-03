Amerikaanse rapper Russ in najaar 2022 naar AFAS Live

Russ komt naar Nederland! De Amerikaanse rapper staat in het najaar van 2022 op het podium van AFAS Live in Amsterdam.

Russ in 2022 naar AFAS Live

Het concert van de 28-jarige rapper, singer-songwriter en producer is onderdeel van zijn ‘Shake The Globe Tour’, ter promotie van zijn meest recente album ‘Shake The Snow Globe’. Russell James Vitale, zoals de Amerikaanse rapper voluit heet, brengt zijn vlijmscherpe raps en soulvolle RnB tracks op zaterdag 1 oktober 2022 naar AFAS Live in Amsterdam.

Concertkaarten

Tickets voor de show gaan op vrijdag 26 maart 2021 om 18:00 uur in verkoop. De kaarten zijn verkrijgbaar via de website van Ticketmaster.

Bron: MOJO

