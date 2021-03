Rammstein verplaatst show in Goffertpark naar 2022

Rammstein heeft zijn Europese tour opnieuw uitgesteld. De Duitse metalband komt in 2022 alsnog naar het Goffertpark in Nijmegen.

Rammstein verplaatst show in Goffertpark

Rammstein heeft zijn aankomende concert in het Goffertpark verplaatst. Door de nog altijd aanhoudende coronacrisis heeft de band de show opnieuw met een jaar verschoven. Till Lindemann en co. zouden oorspronkelijk op 24 juni 2020 al in Nijmegen optreden, maar het concert werd destijds naar 3 augustus 2021 verplaatst. Ook die datum lijkt inmiddels niet haalbaar.

De Duitse rockers komen op maandag 4 juli 2022 alsnog naar het Goffertpark in Nijmegen om de show in te halen. Concertorganisator Greenhouse Talent meldt op zijn website dat reeds gekochte tickets gewoon geldig blijven voor de nieuwe datum.

Bron: Greenhouse Talent

