“Pinkpop 2021 vindt mogelijk in augustus plaats”

Pinkpop vindt dit jaar mogelijk in augustus plaats. De gemeente heeft een vergunningsaanvraag voor het weekend van 27, 28 en 29 augustus ontvangen.

Festivalmanager Niek Murray bevestigt het nieuws woensdag aan persbureau ANP. De aankomende editie van het festival staat momenteel voor 18, 19 en 20 juni gepland. De organisatie hoopt voor het einde van de maand duidelijkheid te kunnen scheppen over de data van Pinkpop 2021. Bij die besluitvorming wordt rekening gehouden met de details van het garantiefonds vanuit het kabinet, zo melden verschillende media.

Het garantiefonds geldt voor evenementen die na 1 juli plaatsvinden. Pinkpop zou daar met zijn oorspronkelijke data dus buitenvallen. Een vergunningsaanvraag moet ongeveer zes maanden van tevoren ingediend worden, vandaar dat de organisatie van Pinkpop deze aanvraag voor de mogelijke nieuwe data nu al heeft ingediend. Het festival verwacht eind deze week of volgende week uitsluitsel te krijgen.

Bron: NU

