Rock Werchter opnieuw uitgesteld, volgende editie in zomer 2022

Rock Werchter gaat ook dit jaar niet door. Het Belgische festival wordt door de aanhoudende coronacrisis opnieuw uitgesteld.

Rock Werchter 2021 uitgesteld

Rock Werchter wordt voor het tweede jaar op rij uitgesteld. De organisatie van het Belgische festival laat op zijn website weten dat het de afgelopen maanden intens overlegd heeft met overheden, experts en andere festivals in binnen- en buitenland. “We zijn tot de conclusie gekomen dat we het festival niet normaal kunnen voorbereiden noch hebben we zekerheid dat eens de datum daar is, het festival kan doorgaan in volle vorm”, legt de organisatie uit.

De veiligheid en gezondheid van fans, crew, medewerkers en artiesten heeft de hoogste prioriteit en daarom hebben de organisatoren besloten om het festival opnieuw met een jaar uit te stellen. De aankomende editie van het populaire festival vindt van donderdag 30 juni tot zondag 3 juli 2022 plaats. Tickethouders krijgen binnenkort bericht van de Belgische tak van Ticketmaster. Reeds gekochte tickets blijven gewoon geldig voor de volgende editie van het evenement.

Bron: Persbericht Rock Werchter

Foutje gezien? Mail de redactie.​