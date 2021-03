Geen grote evenementen tijdens Koningsdag en Bevrijdingsdag

Er worden geen grote feesten georganiseerd voor Koningsdag en Bevrijdingsdag. Gemeenten gaan tot zeker 5 mei geen vergunningen voor publieke evenementen afgeven.

Geen feesten tijdens Koningsdag en Bevrijdingsdag

Het besluit werd maandag genomen door de 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad, samen met demissionair minister Ferd Grapperhuis (Justitie en Veiligheid) en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). Zelfs als de coronamaatregelen tegen de tijd van Koningsdag (27 april) en Bevrijdingsdag (5 mei) versoepeld zouden zijn, geven gemeenten geen vergunningen af. Het Veiligheidsberaad schept daarmee duidelijkheid voor de organisatoren van evenementen.

“Een groot evenement op poten zetten kost veel voorbereidingstijd”, legt beraadsvoorzitter Huber Bruls, burgemeester van Nijmegen, uit. “We weten nu niet of een publieksfeest eind april, begin mei mogelijk zal zijn. En in die tijd zijn er normaal gesproken zoveel feestelijkheden dat het hele land de straat op gaat. We vonden daarom dat we nu de knoop door moesten hakken en duidelijk moesten zijn, ook al zouden er dan veel meer vrijheden zijn.”

Het beraad hoopt dat er na 5 mei meer opties zijn voor het veilig organiseren van evenementen. De burgemeesters willen de periode dat ze geen vergunningen afgeven dan ook niet rekken tot 1 juni of 1 juli. “Dat is te ver in de tijd. Als de vaccinaties goed op stoom zijn, moet dat een rol gaan spelen in het afschalen van maatregelen, vinden wij. Dan moet de samenleving zich meer en meer openen“, aldus Bruls.

Bron: Telegraaf, RTL

