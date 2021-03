Avond van de Filmmuziek in Ziggo Dome naar eind 2021 verplaatst

De Avond van de Filmmuziek-concerten zijn opnieuw verplaatst. Het symfonische evenement vindt nu in november 2021 plaats in de Ziggo Dome.

Avond van de Filmmuziek verplaatst

De shows zouden in eerste instantie al in oktober 2020 plaatsvinden, maar door de coronacrisis werd besloten om de concerten naar maart 2021 te verplaatsen. Inmiddels is duidelijk dat ook die shows niet door kunnen gaan door de nog altijd aanhoudende pandemie. Daarom is opnieuw besloten om de concerten te verplaatsen.

De Avond van de Filmmuziek vindt op 19 en 20 november 2021 alsnog plaats in de Ziggo Dome. Tijdens de shows speelt het Metropole Orkest de mooiste muzikale composities uit klassiekers als Star Wars, Gladiator, Shindler’s List en Pirates of the Caribbean. De Ziggo Dome meldt op zijn website dat reeds gekochte tickets gewoon geldig blijven voor de nieuwe data.

