Eric Clapton verplaatst concert in Ziggo Dome naar 2022

Eric Clapton heeft zijn concert in de Ziggo Dome opnieuw verplaatst. Het Britse icoon keert in juni 2022 terug in Amsterdam.

Eric Clapton in 2022 naar Ziggo Dome

Clapton zou in eerste instantie op 19 juni 2020 al in de Amsterdamse Ziggo Dome staan. Door de wereldwijde coronacrisis kon die show destijds echter niet doorgaan. Er werd gekozen om het concert naar 11 juni 2021 te verplaatsen, maar door de nog altijd aanhoudende pandemie lijkt ook die datum niet haalbaar.

De 75-jarige Brit heeft daarom besloten om zijn tournee nogmaals te verplaatsen. Clapton komt op dinsdag 7 juni 2022 alsnog naar Amsterdam om het concert in de Ziggo Dome te spelen. De concertzaal meldt op zijn website dat reeds gekochte tickets gewoon geldig blijven voor de nieuwe datum.

Het concert van Eric Clapton dat op 11 jun'21 zou plaatsvinden in de Ziggo Dome is verplaatst naar 7 jun'22 (eerder verplaatst van 19 jun'20). Aangeschafte tickets blijven geldig voor de nieuwe datum. Kaartkopers ontvangen een mail met informatie. Zie ? https://t.co/TgVIVn1tzJ pic.twitter.com/F9RNOD5g5V — Ziggo Dome (@ZiggoDome) March 1, 2021

