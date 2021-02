Nick Cave en Warren Ellis kondigen album ‘Carnage’ aan

Nick Cave komt binnenkort met een nieuw album! De nieuwe plaat heet ‘Carnage’ en is een samenwerking met The Bad Seeds-bandlid Warren Ellis.

Nick Cave en Warren Ellis kondigen album aan

De nieuwe plaat van het duo werd in een paar weken tijd opgenomen tijdens de lockdown. De Australische zanger omschrijft het album als “een meedogenloze, doch zeer mooie plaat, genesteld in een gemeenschappelijke catastrofe.”

“De totstandkoming van ‘Carnage’ was een versneld proces van intense creativiteit”, voegt Ellis toe. “De acht nummers waren er in een of andere vorm binnen de eerste twee en een halve dag.”

‘Carnage’ wordt op vrijdag 28 mei 2021 uitgebracht. Het werk bevat de volgende acht nummers:

Hand of God Old Time Carnage White Elephant Albuquerque Lavender Fields Shattered Ground Balcony Man

Bron: Persbericht V2 Records

