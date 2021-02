Liam Gallagher ‘bevestigt’ Oasis-reünie: “Het gaat gebeuren”

Groot nieuws voor Oasis-fans! Als we Liam Gallagher mogen geloven zit de langverwachte reünie van de Britpopband er eindelijk aan te komen.

De hoop op een reünie van Oasis is nieuw leven ingeblazen door een opvallende tweet van Liam Gallagher. De zanger kreeg op Twitter de vraag of Oasis een comeback zal maken en Gallagher antwoorde bevestigend: “Het gaat gebeuren.”

Of een reünie van de broers Liam en Noel Gallagher ook daadwerkelijk gaat gebeuren, valt te bezien. De tweet van Gallagher geeft veel fans desondanks goede hoop voor een comeback van de iconische Britpopband, die in 2009 uit elkaar ging vanwege de vele ruzies tussen de Gallagher-broers.

Bron: Twitter

