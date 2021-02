Golden Earring stopt vanwege ernstig zieke George Kooymans

Golden Earring heeft besloten om te stoppen na de ALS-diagnose van gitarist en mede-oprichter George Kooymans. Dat laat zanger Barry Hay weten in gesprek met het AD.

Golden Earring stopt na ALS-diagnose Kooymans

Donderdag kwam naar buiten dat de 72-jarige Kooymans ernstig ziek is. De gitarist van de iconische Haagse rockband lijdt aan de progressieve spierziekte ALS. Kooymans lichtte bandleden Barry Hay, Cesar Zuiderwijk en Rinus Gerritsen eind 2020 al in over de diagnose, die nu uitgelekt is.

“Ik ben inderdaad ziek, ik heb ALS. Het is een heel naar bericht en ik ben niet echt in de stemming om daar verder veel over te zeggen. Ik sta onder behandeling in het universitair ziekenhuis in Leuven. That’s it”, reageert Kooymans tegenover het AD. “Het is een progressieve ziekte. Optreden gaat helaas niet meer.”

“Alles of niets”

Met het wegvallen van de oprichter van de groep heeft de band nu besloten om een punt achter zijn lange carrière te zetten. Zo laten zanger Barry Hay en drummer Cesar Zuiderwijk weten in gesprek met het AD. “Dit is een doodsklap. We hebben altijd gezegd dat we zouden doorgaan tot een van ons zou omvallen”, aldus Hay. “Het is klote, we hadden liever een afscheidstournee gepland, maar dit is helaas wat het is. Ons laatste optreden blijkt in 2019 in Ahoy te zijn geweest. Dat was een mooie show met familie en vrienden erbij, maar we hadden het liever anders gezien.”

Doorgaan met een nieuw bandlid is geen optie, zo stellen Hay en Zuiderwijk. “We zijn een vriendengroep van vier mannen die onvervangbaar zijn. Een nieuw bandlid? Dat zou niet passen”, vertelt Zuiderwijk. “Laten we vooral blij zijn met die fantastische 50 jaar die wij hebben meegemaakt.”

