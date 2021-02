Golden Earring stopt wegens ziekte George Kooymans

Golden Earring stopt ermee. De oprichter en gitarist van Golden Earring, George Kooymans, lijdt aan de progressieve ziekte ALS.

Zanger Barry Hay heeft aan het AD laten weten dat de band niet zonder George verder gaat. Vorige week werd bekend dat Kooymans ernstig ziek is en hierdoor niet meer kan optreden.

Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) is een progressieve ziekte die het functioneren van de spieren aantast. Na verloop van tijd wordt bewegen steeds lastiger, waardoor optreden waarschijnlijk nooit meer mogelijk is. Zanger Barry Hay en drummer Cesar Zuiderwijk hebben om deze reden besloten te stoppen met Golden Earring.

