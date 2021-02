Martin Garrix en Tove Lo brengen nieuwe single uit

Martin Garrix is de studio ingedoken voor een nieuwe single met de Zweedse zangeres Tove Lo. Dat maakt de producer en dj via Instagram bekend.

Het nieuwe nummer heet Pressure en verschijnt op vrijdag 5 januari 2021. Eerder ging Garrix samenwerkingen aan met onder andere Khalid, Troye Sivan en Dua Lipa.

Bron: Instagram

Foutje gezien? Mail de redactie.​

The following two tabs change content below.