Glastonbury Festival 2021 definitief geannuleerd

Het Britse Glastonbury Festival gaat ook in 2021 niet door. De organisatie heeft door de aanhoudende coronacrisis besloten om ook dit jaar een streep door het evenement te zetten.

De organisatie laat in een bericht op Twitter ‘tot zijn grote spijt’ weten dat het festival ook in 2021 niet door kan gaan: “Het is duidelijk geworden dat het dit jaar niet kan gebeuren. Het spijt ons om jullie te moeten teleurstellen.”

De 50ste editie van het wereldberoemde Glastonbury zou in 2020 al plaatsvinden, met artiesten als Kendrick Lamar, Taylor Swift en Paul McCartney. Ook deze editie werd destijds door de coronacrisis afgelast.

With great regret, we must announce that this year’s Glastonbury Festival will not take place, and that this will be another enforced fallow year for us. Tickets for this year will roll over to next year. Full statement below and on our website. Michael & Emily pic.twitter.com/SlNdwA2tHd

