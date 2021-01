Acda en De Munnik maken comeback met nieuw nummer

Acda en De Munnik zijn terug! Het muzikale duo bracht vrijdag zijn eerste nieuwe single in ruim zeven jaar tijd uit, in samenwerking met Maan en Typhoon.

Het nieuwe nummer van Thomas Acda, Paul de Munnik, Maan en Typhoon heeft de titel ‘Als Ik Je Weer Zie’ gekregen. De track is de eerste nieuwe release van het duo sinds de uitgave van het uit 2013 afkomstige album ‘Alle Singles’. Acda en De Munnik besloten in 2015 een punt achter hun samenwerking te zetten.

‘Als Ik Je Weer Zie’ is onder meer beschikbaar op Spotify. Het viertal brengt de nieuwe single zaterdagavond live ten gehore tijdens de gratis digitale editie van Vrienden van Amstel LIVE.

