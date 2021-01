Lars Ulrich: “Nieuw Metallica-album beste en zwaarste tot nu toe”

Goed nieuws voor Metallica-fans! De Amerikaanse metalband werkt volgens drummer Lars Ulrich aan zijn ‘beste album tot nu toe’.

“Nieuw Metallica-album zwaarste en coolste tot nu toe”

De Deense drummer sprak onlangs met ‘Classic Rock’ over de volgende release van de iconische band. Metallica is al enige tijd druk bezig met het maken van de opvolger van het in 2016 verschenen album ‘Hardwired… to Self-Destruct’.

Hoewel er voorlopig nog weinig bekend is over de nieuwe release, heeft Ulrich al hoge verwachtingen voor de nieuwe plaat. De drummer noemt het album het ‘zwaarste’ en ‘coolste’ werk tot nu toe. “Zonder gekheid, als we niet dachten dat het beste album nog voor ons lag, waarom zouden we dan door blijven gaan? We houden van het creatieve proces in Metallica, ik kan me niet voorstellen dat we ooit stoppen met het maken van albums”, vertelt de 57-jarige Deen.

Ulrich sprak in november al met ‘Rolling Stone’ en liet destijds weten dat de band al ongeveer vier weken bezig was met schrijven voor het nieuwe album. De drummer vertelde nog altijd veel plezier te beleven aan het schrijven van muziek: “Schrijven maakt me altijd enthousiast voor wat komen gaat. Het is als: ‘Fuck, er is een kans om nog steeds de beste plaat te maken, om nog steeds een verschil te maken.'”

Bron: Classic Rock, Rolling Stone

