Brit Floyd in najaar 2021 ook naar Muziekgebouw Eindhoven

Brit Floyd komt naar Eindhoven! De wereldberoemde Pink Floyd-coverband staat in het najaar van 2021 in Muziekgebouw Eindhoven.

Brit Floyd ook naar Eindhoven

Goed nieuws voor fans van Pink Floyd! Brit Floyd, het wereldberoemde eerbetoon aan de Britse band, komt op zaterdag 6 november 2021 naar Muziekgebouw Eindhoven. Eerder werd al bekend dat de coverband op 7 november 2021 in de Amsterdamse AFAS Live staat. De tour van de band staat geheel in et teken van de laatste Pink Floyd-tour uit 1994

Concertkaarten

Tickets voor de show zijn per direct verkrijgbaar via de website van Muziekgebouw Eindhoven.

Bron: Muziekgebouw Eindhoven

Foutje gezien? Mail de redactie.​