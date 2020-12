Sepultura eind 2021 met special guests naar Patronaat

Sepultura komt naar Nederland! De Braziliaanse metalband reist in december 2021 naar Haarlem voor een show in Patronaat.

Goed nieuws voor fans van Sepultura! De metalband komt eind 2021 naar het Haarlemse poppodium Patronaat en neemt maar liefst twee special guests mee. De iconische Braziliaanse band wordt op zondag 5 december 2021 vergezeld door niemand minder dan Sacred Reich en Crowbar. De show is onderdeel van de bands ‘Quadra Tour Europe 2021’.

Tickets voor de show gaan op woensdag 16 december in de verkoop. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van Ticketmaster.

Sepulnation, we excited to announce the 'Quadra' European Tour with @SacredReich and @crowbarrules for fall 2021! Check the tour dates at https://t.co/rmAIUjIFCT. We can't wait to see you on the road! Finally! #Sepultura #Quadra #SacredReich #Crowbar pic.twitter.com/iGPuBks00W

— SEPULTURA (@sepulturacombr) December 14, 2020