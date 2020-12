Nieuwe lockdown; theaters en poppodia tot 19 januari op slot

De Nederlandse regering heeft een nieuwe harde lockdown aangekondigd. Dit betekent dat ook theaters en poppodia opnieuw op slot gaan.

Premier Mark Rutte kondigde maandagavond een nieuwe lockdown aan, waardoor het land tot ten minste 19 januari 2021 op slot gaat. Concertzalen, theaters, bioscopen en andere ‘niet-essentiële locaties’ moeten hun deuren dus opnieuw sluiten.

Verschillende locaties hebben gereageerd op de nieuwe maatregelen:

Update ?? Door de aangekondigde lockdown gaan onze deuren vanavond t/m 19 januari dicht. Voorstellingen en films gaan niet door. Iedereen met kaarten krijgt persoonlijk bericht. Het is niet anders. We hopen dat iedereen deze moeilijke periode weet te doorstaan. Stay Safe. pic.twitter.com/VfN87ozv4j

Zoals jullie tijdens de persconferentie gehoord hebben moeten we vanwege de lockdown helaas de deuren weer sluiten (tot 19 januari). Uiteraard krijgt iedereen die kaartjes heeft voor de voorstellingen t/m 19 januari z.s.m. persoonlijk bericht via de mail! #totnadepauze pic.twitter.com/TWzXlAJEco

