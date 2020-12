The Mavericks in september 2021 naar 013 Tilburg

The Mavericks komen naar Nederland! De Amerikaanse band reist in september 2021 naar Tilburg voor een show in 013.

The Mavericks naar 013

Het concert in het Brabantse poppodium is onderdeel van de ‘En Español World Tour’, een tournee die geheel in het teken staat van het Spaanstalige album ‘En Español’. Fans mogen zich zodoende opmaken voor een avond vol nieuwe nummers en oude latin klassiekers die door het viertal in een nieuw jasje zijn gestoken.

Concertkaarten

Tickets voor het concert gaan op zaterdag 12 december om 10:00 uur in de verkoop. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van Ticketmaster.

BEVESTIGD: The Mavericks keren terug naar 013 op dinsdag 7 september 2021. Met materiaal van het nieuw album En ?Español hebben ze je binnen no-time aan het dansen! De ticketverkoop start 12 december om 10.00 via https://t.co/SzvOmnCzgb Info: https://t.co/ATo5bKx5WK pic.twitter.com/MOoupwYAv0 — 013 Poppodium (@013) December 11, 2020

Bron: 013

Foutje gezien? Mail de redactie.​