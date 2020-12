Stef Kamil Carlens in 2021 naar Paradiso Amsterdam

Goed nieuws voor fans van Stef Kamil Carlens. Het oud-dEUS bandlid komt in het voorjaar van 2021 naar Paradiso Amsterdam.

Het concert van Stef Kamil Carlens vindt plaats op zaterdag 6 maart 2021. De Amsterdamse poptempel opent om 19:00 uur haar deuren, waarna het optreden om 20:00 uur begint. Wegens corona is er slechts plaats voor 250 bezoekers en zijn er uitsluitend zitplaatsen te reserveren.

Tickets zijn reeds in de verkoop gegaan via de website van poppodium Paradiso Amsterdam

Tijdens soloshows van de Antwerpse artiest komt altijd een reeks opmerkelijke instrumenten voorbij, van gitaren naar vintage synths, orgeltjes, een houten basharmonium en drummachines. Hoewel de muzikant alleen op de bühne staat, lijkt het toch alsof een complete band staat te spelen.



