Comedian Katherine Ryan naar Philharmonie Haarlem

Katherine Ryan komt naar Nederland! De Canadese comedian reist in september 2021 naar Haarlem voor een show in Philharmonie.

De 37-jarige Ryan, onder meer bekend van Netflix hitserie The Duchess en meerdere Netflix comedyspecials, staat op zaterdag 18 september op het Haarlemse podium met haar voorstelling ‘Missus’. Het publiek kan zich opmaken voor een avond vol vileine humor en harde grappen. De show is toegankelijk voor publiek van 14 jaar en ouder.

Tickets voor de voorstelling gaan op vrijdag 4 december om 10:00 uur in de verkoop. De kaarten zijn verkrijgbaar via de website van Ticketmaster.

Comédienne Katherine Ryan @Kathbum speelt op 18 september 2021 haar nieuwe show Missus in de Philharmonie Haarlem. Ryan heeft het hart op de tong en maakt harde grappen over o.a. haar relatie en emancipatie. Verkoop start 4 december om 10u: https://t.co/dC3EueS7a4 pic.twitter.com/fR9srqYP6V

Bron: MOJO

Foutje gezien? Mail de redactie.​

The following two tabs change content below.