Dynamo Metalfest 2021 kondigt komst Testament aan

Dynamo Metalfest 2021 heeft een grote naam aan zijn line-up toegevoegd! Het Eindhovense festival kondigde donderdag de komst van niemand minder dan Testament aan.

Goed nieuws voor Dynamo Metalfest! Het metalfestival heeft opnieuw een grote naam weten te strikken. Met de komst van Testament heeft het evenement zijn derde headlineshow voor de zaterdag aangekondigd, samen met Heaven Shall Burn en Bay Area Interthrasional.

De aankomende editie van Dynamo Metalfest vindt op zaterdag 21 en zondag 22 augustus 2021 plaats in het IJssportcentrum in Eindhoven. Naast de eerder genoemde namen staan ook onder meer Amon Amarth, Candlemass, Clutch en Jinjer op het programma. Meer informatie is te vinden op de website van het evenement.

Bron: Dynamo-metalfest

