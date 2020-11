Video Release: Benedict – ‘Finish The Wine

Indiemuzikant Benedict kwam donderdag met de video voor zijn track ‘Finish The Wine’, de derde single van het eerder dit jaar verschenen album ‘You can tell me nothing that I should’. Eerder verschenen al video releases van ‘You’ve lost me before’ en ‘When we were young’.

Benedict releaset video voor ‘Finish The Wine’

Begin dit jaar bracht Benedict zjin debuutalbum uit. Een album vol prachtige songs en gezongen met een heerlijke stem die je laat boeien van begin tot einde. Een album voor liefhebbers van Tindersticks, The Slow Show en The National.

‘Finish The Wine’

‘Finish the wine’ is qua verhaal een nieuwe versie van The Graduate’s ‘Mrs. Robinson’. Het vertelt het verhaal van de jonge man en de oudere vrouw. Beiden vallen voor elkaar maar kunnen zichzelf niet blootgeven. Hij is bereid alles wat ze zegt te geloven om zo bij haar in bed te belanden.

De clip is een schitterend opgenomen zwart-wit live registratie in de Moon Music Studio’s. De combinatie van beeld en geluid maakt dat de instrumenten nog beter tot hun recht komen en het de song nog meer versterkt. Een zeer geslaagde clip bij een prachtige song.

