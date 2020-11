3JS in juni 2021 naar TivoliVredenburg

De 3JS komen volgend jaar naar Utrecht! Het Volendamse drietal geeft in juni 2021 twee akoestische shows in poppodium TivoliVredenburg.

Goed nieuws voor fans van de 3JS! Het trio komt volgend jaar ook naar TivoliVredenburg in Utrecht. De band betreedt het podium van de Hertz zaal tweemaal op zaterdag 5 juni 2021, om 19:15 uur en 21:30 uur. Naast de akoestische concerten in TivoliVredenburg kondigden de Volendammers onlangs ook een mini-clubtour aan voor het najaar van 2021.

Tickets voor de shows zijn direct in de verkoop gegaan via de website van poppodium TivoliVredenburg.

3JS ( @driejs ) geven zaterdag 5 juni twee Heroes Of Music Unplugged concerten met akoestische band in Utrecht: https://t.co/sEdrbLB9k1 ! Op het programma staan onder andere de liedjes die Jan Dulles zong tijdens het televisieprogramma The Masked Singer. pic.twitter.com/9t46vEWj0X

