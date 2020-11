Parkpop verhuist en viert 40ste verjaardag op Malieveld

Parkpop gaat verhuizen! Het festival viert volgend jaar zijn veertigste verjaardag en doet dit met een jubileumeditie op het Malieveld in Den Haag.

Parkpop verhuist naar Malieveld

Na 39 edities is het tijd om gedag te zeggen tegen het Zuiderpark. Het Haagse festival viert volgend jaar zijn jubileumeditie op het Malieveld. “De afgelopen jaren is gebleken dat de beperkte infrastructuur rond het Zuiderpark verdere ontwikkeling van het festival in de weg staat”, schrijft de organisatie van het festival in een statement. “De keuze viel op het Malieveld omdat het uitermate geschikt is voor grootschalige evenementen met een landelijke bekendheid en centrale ligging. Daarnaast is het Haagse karakter een goede match met Parkpop.”

De veertigste verjaardag van Parkpop vindt op zondag 13 juni 2021 plaats. De jubileumeditie wordt echter al op vrijdag 11 juni 2021 afgetrapt met het gratis toegankelijke Parkpop Downtown, een een avond vol met liveacts in het Haagse poppodium Paard.

Zuiderpark bedankt, hallo Malieveld! Groot nieuws: @parkpop gaat verhuizen! Na 40 jaar, 39 mooie edities, slaan Parkpop haar vleugels uit en daalt een stukje verder neer. Markeer zo 13 juni 2021 in je agenda, voor de 40ste editie op het Malieveld! Info: https://t.co/vPgDUxTa6s. pic.twitter.com/SQDcPQLBpz — MOJO (@mojoconcerts) November 24, 2020

Bron: persbericht

