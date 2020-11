Andrea Bocelli kondigt livestream concert aan

Goed nieuws voor fans van Andrea Bocelli! De iconische operazanger geeft in december een exclusief livestream concert vanuit het Teatro Regio di Parma.

Bocelli betreedt het podium op zaterdag 12 december. Tijdens de exclusieve livestream wordt de zanger ondersteund door verschillende speciale gasten. De show staat onder creatieve leiding van niemand minder dan Franco Ragone, vooral bekend van zijn werk met Cirque Du Soleil. Kaarten voor de livestream zijn via deze link verkrijgbaar.

Bron: Ticketmaster

Foutje gezien? Mail de redactie.​

The following two tabs change content below.