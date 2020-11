Floor Jansen verplaatst concerten in AFAS Live naar 2021

Floor Jansen heeft haar concerten in AFAS Live opnieuw moeten verschuiven. De shows zijn verplaatst naar maart 2021.

Floor Jansen verplaatst concerten opnieuw

De Nightwish-zangeres zou in eerste instantie in oktober 2020 al een reeks concerten in AFAS Live geven. Door de coronacrisis zag Jansen zich echter genoodzaakt om de shows naar december 2020 te verplaatsen. Inmiddels is echter duidelijk dat de concerten ook op die data niet door kunnen gaan. Daarom zijn de optredens opnieuw verschoven.

Floor Jansen en special guest Henk Poort komen op de volgende data naar de Amsterdamse concertzaal:

Zondag 21 maart 2021 (19:00 uur en 21:30 uur)

(19:00 uur en 21:30 uur) Maandag 22 maart 2021 (19:00 uur en 21:30 uur)

(19:00 uur en 21:30 uur) Dinsdag 23 maart 2021 (19:00 uur en 21:30 uur)

Helaas moeten we i.v.m. de nieuwe maatregelen rondom het coronavirus de concerten van #FloorJansen, die op 13, 14 & 15 december in #AFASLive zouden plaatsvinden, opnieuw verplaatsen. De shows worden verplaatst naar 21, 22 & 23 maart 2021.

