De Vrienden van Amstel LIVE 2021 gaat niet door

De aankomende editie van De Vrienden van Amstel LIVE gaat niet door. Het evenement, dat in januari 2021 plaats zou vinden, wordt verplaatst naar 2022.

Vrienden van Amstel LIVE 2021 afgelast

De grootste kroeg van Nederland houdt zijn deuren in januari 2021 gesloten. De Vrienden van Amstel LIVE ziet zich door de aanhoudende coronacrisis genoodzaakt om zijn 23e editie te annuleren. De organisatie meldt dat de shows verplaatst zijn naar januari 2022.

Nick & Simon, Kraantje Pappie, Typhoon, Thomas Acda, Suzan & Freek, Maan, Snelle en Guus Meeuwis deelden het slechte nieuws, namens de organisatie, in een videoboodschap.

Kaarten

De organisatie van VVAL meldt dat gekochte tickets geldig blijven voor 2022. Machiel Hofman van producent Tribe Company legt uit: “We weten dat het voor veel mensen lastig is om aan kaarten voor De Vrienden van Amstel LIVE te komen. We verschuiven daarom alle avonden door naar 2022. De kaarten blijven dus geldig en als bezoekers liever hun geld terug willen dan is dat ook geen probleem.”

Ondertussen werkt de organisatie al aan de volgende editie. “We geven niet op, dit evenement bestaat door vriendschap en zal in 2022 zeker met een bijzondere editie terugkeren”, besluit Hofman. De Vrienden van Amstel LIVE 2022 vindt op 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21 en 22 januari 2022 plaats.

Bron: Persbericht Vrienden van Amstel LIVE

