Met de huidige coronamaatregelen zit het bezoeken van een concert er voorlopig nog altijd niet in. Desondanks kunnen muziekliefhebbers de komende tijd genieten van verschillende liveshows, gewoon thuis vanaf de bank.

Nog vier livestream concerten op een rijtje

Onlangs deelden we al een lijst met vijf livestream concerten ter vermaak nu een groot deel van de bevolking weer thuis zit door de coronamaatregelen. Er zijn echter nog veel meer artiesten die de komende tijd een livestream concert delen en daarom zetten wij er vandaag nogmaals vier op een rijtje!

Kylie Minogue – 7 november

Op zaterdag 7 november trakteert Kylie Minogue haar fans op ‘Infinite Disco’, een vijftig minuten durend concert met tracks van haar aankomende album ‘Disco’. Daarnaast zullen er natuurlijk ook enkele klassieke tracks voorbijkomen. Tickets voor de livestream zijn hier verkrijgbaar.

Architects – 21 november

Metalcoreband Architects komt op zaterdag 21 november met het exclusieve livestream-event ‘Architects: Live at The Royal Albert Hall’. Tickets voor de show van de band, die in februari zijn nieuwe plaat ‘For Those That Wish To Exist’ uitbrengt, zijn via deze link beschikbaar.

Dua Lipa – 27 november

Dua Lipa geeft op vrijdag 27 november een spectaculair livestream concert genaamd ‘Studio 2054’. Studio 2054 is meer een live film dan een gewone liveshow en is een sensationele ervaring waarin Dua zingt, danst, door de balzaal loopt en de dansvloer op zijn kop zet met een interstellaire cast van gaststerren, verrassingsartiesten, acrobaten en artiesten. Tickets zijn hier verkrijgbaar.

DI-RECT – 11 december

Ook DI-RECT geeft binnenkort weer een livestream concert! De band staat op vrijdag 11 december in het Kurhaus voor een concert dat gewoon thuis vanaf de band te bewonderen is. Kaarten zijn via deze link verkrijgbaar. De band hanteert opnieuw een ‘pay what you like’-concept, wat betekent dat fans zelf bepalen hoeveel geld ze betalen voor een ticket.

Foutje gezien? Mail de redactie.​