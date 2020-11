Radioprogramma Bruce Springsteen naar KINK

Bruce Springsteen is binnenkort wekelijks op de Nederlandse radio te horen. ‘From My Home To Yours’, het radioprogramma van ‘The Boss’, is vanaf 19 oktober bij KINK te horen.

KINK strikt radioprogramma Bruce Springsteen

In ‘From My Home To Yours’ draait Springsteen muziek uit zijn eigen collectie vanuit zijn huis in New Jersey. Daarnaast spreekt het icoon over de rare tijden waar we in leven. Het radioprogramma is vanaf 19 oktober exclusief bij KINK op de Nederlandse radio te horen.

De show wordt elke zondagochtend tussen 10 en 12 uur uitgezonden op KINK DNA Classics, het thema-kanaal voor liefhebbers van alternatieve muziek uit de 70’s, 80’s en 90’s. KINK kan online en via DAB+ ontvangen worden.

Bron: persbericht KINK

