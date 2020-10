Muse deelt live video van nummer ‘Break It To Me’

Muse heeft zijn fans getrakteerd op een live uitvoering van zijn track ‘Break It To Me’. De video is afkomstig van de ‘Simulation Theory Film’, die binnenkort als livealbum uitgebracht wordt.

Muse deelt live video van ‘Break It To Me’

De ‘Simulation Theory Film’ werd in augustus uitgebracht en was te zien in bioscopen over de hele wereld. Daarnaast is de sci-fi concertfilm als download beschikbaar via onder andere iTunes en Google Play. Binnenkort brengt de Britse rockband de film ook als livealbum uit, met de release van een deluxe boxset. De set wordt op 11 december uitgebracht.

De rockers deelden donderdag een uitvoering van de track ‘Break It To Me’, afkomstig van de concertfilm. ‘Break It To Me’ is een track van Muse’s meest recente plaat ‘Simulation Theory’, die eind 2018 uitgebracht werd.

Bron: YouTube

Foutje gezien? Mail de redactie.​